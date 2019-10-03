قبل استخدام مستحضرات التجميل.. تعرفي على نوع بشرتك أولا

قالت سارة سامي خبيرة التجميل، إن هناك 5 أنواع أساسية من البشرة، وهي الدهنية والعادية والجافة والمختلطة والحساسة، لذلك يجب معرفة نوع البشرة للعناية بها واستخدام مستحضرات التجميل المناسبة لكل نوع.

وأضافت "سارة" في لقاء مع برنامج "ساعة فرحة"، المذاع على إذاعة "البرنامج العام"، أن البشرة العادية تتصف بأنها نقية ومسامها دقيقة وملمسها ناعم ومتناسقة في الألوان وخالية من البثور والحبوب ولينة الملمس ولا يظهر بها دهون.

أما عن البشرة الجافة، فأوضحت أنها صلبة في فصل الشتاء ويظهر عليها التجاعيد وعلامات تقدم العمر، وهي من النوع المتعب.

أما البشرة الدهنية، فيكسوها طبقة دهون خاصة في منطقة الجبهة والأنف والذقن، وتتصف بالمسام الواسعة ولها بريق لامع كما أنها سميكة ويكسوها بعض البثور البيضاء أو السوداء، بحسب سارة سامي.

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وتابعت "سامي" أن البشرة المختلطة تكون دهنية في بعض المناطق وجافة في المناطق الأخرى من الوجه أو دهنية في بعض المناطق وعادية وفي المناطق الأخرى، والمناطق الدهنية فيها هي منطقة الجبهة والأنف والذقن، ويظهر بها بثور تحت الجلد، أما البشرة الحساسة من الممكن أن تكون أي نوع من أنواع البشرة الخمسة، ولكنها تلتهب عند استخدام أي منتج خارجي من مستحضرات التجميل المختلفة.

ونصحت سارة، بعمل اختبار لمعرفة نوع البشرة قبل استخدام مساحيق التجميل ومرطبات البشرة، يبدأ بغسل الوجه ويترك لمدة ساعتين حتى يعود لطبيعته، ثم نقوم بإحضار منديل رقيق جدا ويتم وضعه على الوجه مع الضغط عليه قليلا، عند ظهور دهون في منطقة "الجبهة والأنف والذقن"، فهذا يدل على أن البشرة مختلطة.

ووفقا لسارة، إذا ظهرت الدهون على المنديل بأكمله، فهذه هي البشرة دهنية، أما إذا لم يظهر شيء تعد بشرة عادية، وإذا خرج على سطح المنديل بعض القشور البيضاء فهذه بشرة جافة.

وأضافت: لهذا يجب غسل البشرة صباحا ومساء على الأقل واستخدام تونر مناسب لنوع البشرة، أو ماء الورد ليساعد على تطهير البشرة من أي آثار للمكياج أو الأتربة وأيضاً المحافظة على ترطيب البشرة باستخدام الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة، مع عدم التعرض للشمس لفترات طويلة مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحوليات ومع استخدام مستحضرات التجميل الآمنة والمناسبة لنوع البشرة.