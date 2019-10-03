صور.. هازال كايا تتحدث عن تجربتها مع الحمل للمرة الأولى

استعرضت الفنانة التركية هازال كايا، الشهيرة بفريحة، الشهور الآخيرة للحمل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت هازال مرتدية فستانًا باللون الموف، يظهر اللحظات والأشهر الأخيرة لحملها، وفي لقطة رومانسية أخرى ظهرت برفقة زوجها في منزلهما ويداعبان كلبيهما.

وأرفقت هازال تعليقًا على الصور قائلة: "لقد تعلمت الكثير العام الماضي، لقد كانت سنة من الثقة والاستسلام لحياة متسارعة، ولكني كنت دائمًا محظوظًا للغاية".

وتابعت مضيفة: "أشعر بالراحة يوميًا بفضل عائلتي وأصدقائي، حظًا سعيدًا لأننا وجدنا بعضنا البعض في نصف عمر قلت لصديقي، أنا دائمًا أحب وجودك، على يميني، على يساري، شعورًا بالامتنان لا يمكنني وصفه، الحمد لله، ولحسن الحظ، قطعت كعكة عيد ميلادي بالأمس".

وأردفت: "أعيش في هذا الحب لسنوات عديدة، وبدعم من عزيزتي، تركتني وحدي في يوم من الأيام وحصلت على حصة كبيرة جدًا من الحب، والنعمة الجميلة لأحب من قِبل الناس، أقول دائمًا عيني ممتلئة بالسعادة، بفضل ابني".

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هازال كايا تتعرض للانتقادات بسبب حملها

وكانت تعرضت هازال للانتقادات والسخرية من قبل البعض، فور ظهورها بوزن زائد خلال الأشهر الأخيرة أثناء ذهابها للتسوق، مع العلم أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

ورصدت كاميرات الصحافة زيادة وزن هازال أثناء ذهابها إلى مول "أستينا بارك" التجاري، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هازال مرتدية هوت شورت جينز قصير مع قميص باللون الأخضر، والذي كشف عن بروز بطنها وتغير كبير في ملامحها وجسدها.

ردود الأفعال

مئات التعليقات اجتاحت "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" بين المبرر لزيادة وزنها بسبب الحمل، والمنتقد لعدم اهتمامهما بمظهر، والتي كان من أبرزها: "المزيد من ضحايا الزواج، الضحايا اللي بجد اللي بيفكروا بطريقتكم وبيحبطوا الناس، كونوا نسمة طيبة في الأيام اللي ما يعلم بيها إلا ربنا دي، هي قمر في كل الأحوال وفهرية قمر سواء تخينه رفيعه حلوين".

يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الممثل والمخرج علي آتاي في 6 فبراير الماضي، في حفل كبير حضره نجوم تركيا منهم كيفانش تاتليتوج وزوجته وسونجول أودان وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي وغيرهم من النجوم.