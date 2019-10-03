متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت فوشيا خلال الحلقات الماضية لبرنامج "أحلى طلة" ثلاث إطلالات مع المصممة السورية منال عجاج، اختارت المصممة فيها فساتين بألوان متعددة وقصات مختلفة، لتضيف جمالاً على إطلالة المشاركات، برأيك إلى أي حدّ استطاعت المصممة أن تحسن الاختيار.
لو افترضنا أن الفنانة ميرنا شلفون ارتدت هي وإحدى المشتركات فستان المشتركة سالي أو العكس، فهل ستكون الإطلالة بالجمال نفسه؟ أو أن اختيار المصممة جعل الإطلالات أحلى؟
شاهدي الإطلالات التي رُقمت من 1-6 وأخبرينا أي إطلالة كانت أجمل؟
كانت هذه تفاصيل خبر أحلى طلة: ما هي الإطلالة الأجمل التي نسقتها المصممة منال عجاج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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