صيحات موضة شنط 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

القاهرة - لايف ستايل
أطلقت دور الأزياء العالمية شنط يد بمختلف الأشكال والأحجام والألوانوالأنسجة تلائم كل الأعمار والأذواق.
تنوع هائل من تصاميم شنط اليد شهدته منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو عكس الإتجاة العصري الذي تتبناه أعرق الدور العالمية والذي يرجح كف الإبتكار على حساب القطع العملية التي تناسب إمرأة هذا العصر، أنها موديلات تلائم عصر فاشينيستا إنستقرام اللواتي يبحثن عن قطع تلفت الأنظار
حتى وإن لم تكن مريحة.
حقائب يد صغيرة الحجم من أسبوع ميلانو
Giorgio Armani
تمسكت شنط اليد شديدة الصغر Mini Bags بمكانتها على مدرجات عروض أسبوع ميلانو، وأبتكرت ماركات شهيرة موديلات منوعة فخطفت أنظارنا القطع الفريدة
من جورجيو أرماني Giorgio Armani، تودز Tod's وAigner، وتلك الأخيرة
مزودة بسلسال طويل يمكنك من إرتدائها عبر الجسم لتزين إطلالتك الكاجوال على مدار اليوم.
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