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البلوفر يتألق بالتقليمات الملونة هذا الشتاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن البلوفر يتألق بتقليمات عرضية ملونة في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر المزدان بالتقليمات الملونة يجعل الجزء العلوي من الجسم يبدو أكثر عرضا؛ لذا ينبغي تنسيقه مع سروال جينز ضيق "سكيني" أو تنورة متوسطة الطول ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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