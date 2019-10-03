تعرفِ على أفضل طريقة للعناية بالشعر الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – يعد الجفاف بمثابة العدو اللدود للشعر؛ حيث إنه يتسبب في تقصفه ويجعل من الصعب تصفيفه ويحرمه من لمعانه وبريقه. ولمواجهة جفاف الشعر تنصح خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر باستعمال شامبو مخصص للشعر الجاف، والذي يحتوي على مواد فعالة مثل البانثينول ومشتقات البروتين. وأوضحت هوبر أن هذه المواد الفعالة تعتني بالشعر جيدا وتمده بالرطوبة وتحميه من الجفاف والتقصف. ولزيادة مفعول الشامبو ينبغي تمشيط الشعر جيدا قبل غسله، وتدليك الشامبو في الشعر جيدا، مع شطف الشامبو جيدا أيضا، علما بأن مدة الشف المناسبة ينبغي أن تكون أطول من مدة التدليك بمعدل خمس مرات.

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