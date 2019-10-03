عرض فيديو إباحي على لوحة إعلانات بشوارع أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرت شرطة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية، تحقيقا بعد أن أصيب سائقو السيارات الذين كانوا يمرون بإحدى ضواحي ديترويت بالذهول؛ وذلك لرؤيتهم فيديو إباحي يعرض على لوحة إعلانات إلكترونية.

شرطة أوبورن هيلز قالت بحسب “سكاي نيوز”: إن الفيديو عرض لحوالي نصف ساعة، على لوحة إعلانات بطول الطريق السريع 75 الرابط بين الولايات بالقرب من طريق ميشيغان السريع رقم 59 قبل أن تتصل الشرطة بالشركة التي تمتلك لوحة الإعلانات ويتم إزالة الفيديو

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الشرطة أضافت أن عدة أشخاص اتصلوا بخدمة الرقم 911 بعد مشاهدة الفيديو الفاضح جنسيا.. وقال السائق تشاك ماكماهون لمحطة “دبليو دي آي في” التلفزيونية: إنه شاهد الفيديو وتساءل عما إذا كانت لوحة الإعلانات تعلن عن ناد للتعري.

كما تحقق الشرطة في الكيفية التي آلت بها الفيديو للظهور على لوحة الإعلانات، بما في ذلك ما إذا كان شخص ما اخترق نظام اللافتات الإلكتروني.

وشاهد طبيب يدعى جاستن كامو الفيديو أيضا، وقال لمحطة “دبليو إكس واي زد” التلفزيونية: إنه افترض على الفور أن “شخص ما قد اخترقها”.