«مصانع الرُضع».. مأساة تضرب نساء وأطفال نيجيريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الشرطة في مدينة لاجوس، أكبر مدينة في نيجيريا، في تحرير 19 امرأة وفتاة، معظمهن خُطفن وقام خاطفوهن بجعلهن حبالى بهدف بيع أطفالهن.

ووفقا لـ”رويترز” قالت شرطة لاجوس: إن الفتيات والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و28 عاما جُلبن من جميع أنحاء نيجيريا على وعد بتشغيلهن، لكن ما جرى كان مختلفا، وقد كانت المأساة في العثور أيضا على 4 رُضع.

بعد ساعات من عملية تحرير الرهائن تكشفت تفاصيل مروعة عن ما يجري داخل أحد تلك الأوكار المخيفة التي بات يطلق عليها “مصانع الرضع”.

المتحدث باسم شرطة لاجوس، بالا الكانا قال: المختطفون تم احتجازهن غالبا بغرض استيلادهن، وبيع أطفالهن الرضع لمشترين محتملين، الفتيات خُدعن بتشغيلهن في الخدمة بالمنازل.. الرضيع الذكر سعره 500 ألف نيرا (1630 دولار) والأنثى 300 ألف نيرا (980 دولار).

وجٌلبت الفتيات والنساء إلى لاجوس من ولايات ريفيرز وكروس ريفر وأكوا ايبوم وأنامبرا وأبيا وإيمو، في جنوب وشرق البلاد.

Advertisements

الكانا أضاف، أن المداهمة تمت يوم 19 سبتمبر، لكن الشرطة حافظت على سريتها، حتى يتسنى لها القبض على المشتبه بهم.. واحتُجزت امرأتان (54 و 40 عاما) لعلاقتهما بالقضية، وما زالت الشرطة تبحث عن امرأة ثالثة.

امرأة من اللائي تم تحريرهن، قالت إنها حملت من صديقها، وأبلغتها خالتها أن لها فرصة عمل في لاجوس.. وإن امرأة سعت لتوليدها، وهي حامل في الشهر السابع.

وأضافت، بعد أن استمر مخاضي ثلاثة أيام داهمت الشرطة المكان، وألقت القبض عليهم جميعا، وُلد الرضيع هزيلا وتوفي في نهاية المطاف.

الكانا أضاف، إن هيئة التحقيقات الجنائية في الولاية ستتولى القضية، وستعمل مع الإدارات الأخرى لإعادة توطين النساء والفتيات وأطفالهن.

وأطلقت الشرطة، الأسبوع الماضي، سراح ما يصل إلى 400 من المحتجزين الرجال والصبية، الذين تراوحت أعمارهم بين ستة أعوام و50 عاما من المبنى الموجود في ولاية كادونا بشمال نيجيريا خلال مداهمة.

البعض منهم زجد مكبلا بسلاسل، في حين بدا على آخرين منهم آثار ضرب واضحة بالسياط وأشياء أخرى، وفقا لما نقلت “رويترز”.