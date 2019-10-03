علا رشدي في موقف محرج بسبب تحدي "شورت وفانلة وكاب".. ماحدش يعرفك

وقعت الفنانة علا رشدي، زوجة الفنان أحمد داوود، في موقع مُحرج، من قِبل أحد المُتابعين، عندما سألها: "ماحدش يعرفك وعمرنا ما شفنالك عمل واحد".

ونشرت "علا" مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك على هامش تواجدها في مدينة الجونة مؤخرًا، مُعلقة عليها: "أنا وأحمد في تحدٍّ رهيب!! تفتكروا مين هيكسب؟.. مش عايزة سف على اللقطة اللي طالعة من شورت وفانلة وكاب".

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وتلقت "علا" تعليقًا من قِبل أحد المُتابعين، إذ قال لها: "ماحدش يعرفك وعمرنا ما شفنالك عمل واحد وفجأة بقيتي محشورة في المهرجانات لمجرد أنك اتجوزتي داوود اللي هو أصلا دمه تقيل أمال لو كنتي اتجوزتي أحمد السقا كنتي طلعت لنا من التلاجة ولا إيه".

وقررت علا رشدي، الرد على هذا التعليق، لاسيما وأنه يبدو موقفًا مُحرجًا لها أمام المُتابعين، إذ ردت بسخرية، قائلة: "كنت طلعت لك في كوابيسك".