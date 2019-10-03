بعدما مشاركتها بالأمم المتحدة.. الطفلة جريتا تواصل التظاهر من أجل المناخ

عادت من جديد الشابة جريتا تونبرج، التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعا عن المناخ خلال مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجديد نيتها عن التظاهر من جديد من أجل المناخ، غدا الجمعة في مدينة إيوا في قلب الغرب الأوسط الأميركي.

وكتبت الشابة السويدية (16 عاما) في تغريده لها أمس عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "يسرني أن أعلن أني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة أيوا".

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ومنذ أن أطلقت في صيف 2018 حركة للتظاهر كل يوم جمعة للمناخ بمفردها أمام البرلمان السويدي ثم عبر أوروبا وفي العالم، أصبحت جريتا تونبرج محل أنظار العالم أجمع.

يذكر أن الخطاب الذي ألقته جريتا في 23 سبتمبر الماضي في القمة حول المناخ في الأمم المتحدة، حثت بقوة قادة العالم على اتخاذ تدابير جذرية لوقف ظاهرة الاحتباس، كما أثر خاطبها بشكل كبير في جميع الحاضرين .