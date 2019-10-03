نجل بسمة وهبة يرفض تقبيلها والظهور معها في مقطع فيديو

مواقف من حياتها الأسرية تحرص الإعلامية بسمة وهبة، على مشاركتها جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كان آخرها موقف جمعها بابنها "عبده"، خلال اليوم الأول له في الجامعة.

وظهرت بسمة خلال مقطعي فيديو تحاور نجلها وتقدم له النصائح بشأن ضرورة الانتباه إلى معلميه، واستذكار دروسه أولًا بأول، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "مهما ابني هيكبر ويبقى راجل قد الدنيا هيفضل في عينيه الطفل الصغير اللي بجري وراه وأقوله خد بالك من دروسك، عبده حبيبي ربنا يوفقك ويحميه ويخليه ليه".

وخلال مقطعي الفيديو، رفض نجلها الظهور رغم محاولاتها المستميتة في إظهاره، بخاصةً حينما طلبت تقبيله، فظهر من ظهره فقط.

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وعلقت بسمة على هذه اللقطة التي رفض الظهور بها، "عارف إني بصور فيديو، حلاوته ياجماعة بصوا الضهر والقفا، هقعد أنا ودانيا مراته نحضر الأكل في المطبخ".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لأزمة، إذ توقف برنامجها "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضي، بعد الحلقة المثيرة بالجدل التي استضافت خلالها ياسمين الخطيب، ما أدى إلى تقديم استقالتها من قناة "القاهرة والناس".