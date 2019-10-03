الامارات | 5 أعراض لسرطان الثدي.. لاتتجاهليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لسرطان الثدي.. لاتتجاهليها والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التشخيص المبكر يرفع فرص علاج سرطان الثدي؛ لذا يتعين على المرأة إجراء فحوصات دورية بدءا من عمر 30 سنة.



وأضاف المركز الألماني أنه يتعين على المرأة استشارة الطبي فور ملاحظة الأعراض التالية:

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وجود عُقد بالثدي أو بالإبط، تغير حجم وشكل الثدي، نزول إفرازات من حلمة الثدي (شفافة أو عكرة أو دموية)، اتجاه حلمة الثدي للداخل، حدوث تغيرات على الجلد مثل القشور والنتوءات والاحمرار والالتهاب.



وأشار المركز إلى أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل التاريخ الأسري البدانة والأغذية المصنعة والعلاج الهرموني.