بولو رالف لورين يقدم مجموعة "ستديوم كاسبل" الجديدة "انديغو ستديوم"

استوحيت هذه التصميمات الجديدة من مجموعة Stadium الأصلية، احتفاءً بالروح الرياضية للألعاب الصيفية لعام 1992، وأضاف رالف لورين لمسة جديدة إلى المجموعة من خلال إدخال اللون الأزرق النيلي إليها ليذكرنا بالدنيم وأناقته المعهودة.

عرضت الحملة الإعلانية التي صورت في اليابان، البلد التي لها باع طويل مع اللون الأزرق النيلي، 6 قطع جديدة من المجموعة على أحد عارضي الأزياء والراقص الشهير، تيسوكي.

تتميز هذه المجموعة بأنها تضم تصميمات Stadium المميزة إلى جانب لمسات Polo Stadium الأصلية ورسوم P-Wing -في إشارة إلى مجموعة 1992 الأصلية، ويجتمع كل ذلك مع معالجة الأقمشة بصبغات زرقاء نيلية، لتكتسب المجموعة الجديدة إطلالة عصرية.

وتتميز سترة بوبوفير المنفوخة وقبعة بوني بلمسات من اللون الأبيض ورسوم جريئة لتُشبه قماش الدنيم ذو اللمسات المبيضة، بينما تأتي السترة الواقية من الرياح والسراويل المفتوحة من الجانبين ذات اللون الأزرق الداكن وهي بها تمزقات خفيفة لتُشبه سروال الدنيم الداكن الذي قد تم ارتداؤه من قبل.

وتضم المجموعة قطعًا إضافية محاكة من الصوف المصبوغ باللون الأزرق بتصميم من مجموعة P-Wing وقبعات من الدنيم بتصميم مستوحى من قبعة بيل.

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ستتوفر مجموعة Indigo Stadium بإصدار محدود في نهاية شهر سبتمبر، عبر تطبيق بولو، في متاجر مختارة من حفل الافتتاح مثل فريد سيجال وبوديجا بأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى بعض من متاجر بولو رالف لورين العالمية وشركاء البيع بالتجزئة المختارين.

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