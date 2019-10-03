"الإفتاء": تجسس الأزواج على بعضهما وتفتيش الهواتف من الشيطان

حسم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول حكم تجسس الأزواج على بعضهما البعض، من خلال التفتيش في الهواتف الخاصة بكل منهما.
وقالت الإعلامية مها بهنساوي، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الورد"، عبر شاشة ten الفضائية، إن الورداني، أكد أنه لا يجوز التجسس أو التفتيش في هاتف أحد الزوجين من قِبل الآخر، لأن هذا يعد من صفة التشكيك وهي من الشيطان، حيث تهدد الحياة الزوجية.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال إحدى السيدات، خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
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