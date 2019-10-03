متسولة لكن مليارديرة.. الحسابات البنكية تكشف ثروة "الحاجة وفاء"

تتجول في الشوارع والطرقات بحثًا عن يد عون تساعدها، من تمنحها بعض الأموال التي تمكنها من العيش وملائمة الحياة، هكذا خدعت السيدة اللبنانية وفاء محمد عوض، الجميع في مدينة صيدا بلبنان، ليتبين فيما بعد امتلاكها برصيدها المصرفي 900 ألف دولار.

أصبحت السيدة الأردنية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لتعدد حساباتها المصرفية، حيث تمتلك حسابًا آخر في مصرف "جمال ترست بنك"، بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية، لتصبح المتسولة المليونيرة كما يتداول البعض اسمها.

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وتداولت مواقع التواصل صورا لشيكات باسمها بتاريخ 30-9-2019 تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر، وجرى افتضاح أمرها حينما أُغلق البنك المصرفي، بعدما تبين أنها أودعت فيه مبالغ طائلة، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وتعتبر السيدة وفاء ثانٍ متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة، بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد على مليون دولار أميركي، وهي التي عاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.