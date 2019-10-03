دراسة توضح خطر الفركتوز على الكبد

أفاد علماء مركز جوسلين في بوسطن، أن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

وأوضح البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد، أن "الفركتوز يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبًا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام، وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن "ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم".

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وأجرى العلماء الدراسة التي قارنوا خلالها، تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والجلوكوز والدهون، وراقب العلماء خلالها نشاط الأنزيم CPT1a الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

واتضح للباحثين أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليًا، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.