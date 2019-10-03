إلى ست البيت.. البصل والثوم يحمي أسرتك من سرطان الثدي

أجرى فريق من العلماء بجامعة بورتريكو، دراسة توصلوا من خلالها على العلاقة بين تناول الثوم والبصل والتقليل من معدلات الإصابة بسرطان الثدي.
وشملت الدراسة 314 امرأة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة لـ346 امرأة تراوحت أعمارهن بين 30 و70 عامًا، في فترة امتدت من عام 2008 ولغاية 2014، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وجرت في الدراسة مراعاة الحالة والسجل الصحي لديهن من حيث تاريخ العائلة والتدخين والعمر، وكانت النساء اللواتي تناولن السوفريتو (صلصلة تجمع بين الطماطم والبصل والثوم والفلفل الأخضر)، لأكثر من مرة واحدة في النهار، انخفضت لديهن نسبة الإصابة بنسبة 67 في المئة، مقارنة باللواتي لم يتناولنها مطلقًا.
ويشتهر المطبخ البورتوريكي بسلطة السوفريتو والتي يدخل في مكوناتها كميات كبيرة من البصل والثوم، حيث تتناول نساء هذه الجزيرة هذه المواد أكثر من الأمريكيات والأوروبيات.
ويذكر أن البصل والثوم يحتويان على مركبات الفلافونولات ومركبات الكبريت العضوية، وأظهرت هذه المركبات خصائص مضادة للتسرطن، وفقا للباحثين.
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