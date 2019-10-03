فتيات ينصحن بشعر الرأس لصناعة فرش المكياج.. وخبيرة تجميل: "الطبيعية بتوصل لـ 23 ألف"

تعد فُرش المكياج، واحدة من أهم أدوات التجميل، التي يلزم استخدامها خلال تطبيق المتستحضرات، فهي بحر واسع، لا تقتصر على فُرشاة أو اثنتين، فهناك أكثر من 24 فرشاة، لكل منها استخدام محدد، ومستحضر بعينه.

ومؤخرًا ارتفعت أسعار الفرش بشكل كبير، خاصة الأنواع التي تحتوي على الشعر الطبيعي، الأمر الذي جعل بعض الفتيات، على المجموعات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ينصحن باستخدام شعر رؤوسهن في صناعة فُرش ناعمة وطبيعية، فنصحت إحداهن: "ممكن لما تقصي شعرك، تعملي منه فرش ميك اب هتبقى ناعمة وطبيعية ومش هتكلفك".

الأمر الذي تفاعل معه العديد، مشيدين بالفكرة، في حين انتقده البعض، خاصة أن شعر الرأس يختلف عن شعر الحيوانات، أو الفايبر الطبيعي المُصنع منه الفُرش.

خبيرة تجميل.. تجربة حلوة لكن عمرها قصير

قالت خبيرة التجميل، كريز عماد، إن المقاطع المتداولة لصناعة الفُرش من شعر الرأس، وتجربة الفتيات لها، أمر موفر، لكن عمره قصير وله شروط عِدة.

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وأوضحت الخبيرة أنه يمكن شراء فُرش جيدة بتكلفة متوسطة، وليس من الضروري شراء الفُرش المصنوعة من الفايبر الطبيعي، لارتفاع تكاليفها، قائلة: "في برندات ببيوصل طقم الفُرش لـ 23 ألف، لأن الفايبر الطبيعي مش بيلم بكتيريا، وبيعيش لمدة طويلة، وناعم على البشرة ومش بيأذيها ابدًا، غير إنه سهل التنضيف، لكنه مكلف للغاية".

وعن صناعة فُرش باستخدام شعر الرأس، أكدت لـ "هن" إن له بعض الشروط: "لازم تكون الشعراية ناعمة ومش مقصفة".

وتابعت قائلة: "مش عملية وعمرها قصير، لأنها لو اتغسلت هتلم بكتيريا، عشان في الأول والآخر ده شعر رأس، لازم ليه عناية خاصة".