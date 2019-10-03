مجموعة زهير مراد لربيع 2020.. خيارات إسبانية تليق بنجمات الصف الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كعادته دائمًا، قدم المصمم اللبناني المبدع تشكيلته الجديدة لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة الباريسي، وانطلق من المكان الذي توقف فيه في مجموعة الريزورت، للسّير في أعماق الثقافة الإسبانية.

فظهرت زخارف مأخوذة من بلاط قصر الحمراء والزخارف الحديدية للدرابزينات، كطبعات وتطريزات زينت العديد من القطع، كفستان قرمزي درامي أو توبات الكورسيه لفساتين الشيفون الجميلة.

وجاءت البنطلونات الحريرية المتدفقة منسقةً مع توبات الكاميسول المطابقة ومقلمة بالدانتيل الإسباني التقليدي، وقد تم استخدام القماش نفسه لصناعة بلوزات إنجليزية شفافة أنيقة، وزينت الأكمام الطويلة فستان الكاب الفاخر.

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وبرز الترتر بظلال قوس قزح الجريئة على فستان بياقة الهالتر، واستخدم المصمم لوحة ألوان ناعمة، مستوحاة من الرسام خواكين سورولا إي باستيدا، والتي أضفت لمسة أنثوية على التنانير الضخمة والقطع المطوية.

وتضمنت أزياء النهار خيارات ذكية، بما في ذلك التنانير المزينة بالحلقات الذهبية، و سترات البلايزر المنحوتة الأنيقة.

وكما هو الحال دائمًا، استطاع مراد أن يقدم خيارات متنوعة تليق بعملائه من نجوم الصف الأول في هوليوود، والتي سنراها حتما على السجادة الحمراء و خيارات تليق بالحياة اليومية.