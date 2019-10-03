"تودز" تطرح مفهومًا جديدًا لصالات العرض تحاكي فيه مواقع تصوير الأفلام

افتتحت علامة تودز العالمية بوتيكًا جديدًا باسم "تودز استوديوز" تحاكي فيه مواقع تصوير الأفلام بتطورها الدائم ومجاراتها لخطوط السينارويهات المختلفة ، إذ تتّصف صالة العرض الجديدة في ميلانو هذه، بتجددها الدائم وتحوّلها بالشكل والمضمون لتحتضن أروع مجموعات تودز الجديدة، والمصنوع منها يدويًا بتوقيع أهمّ المصممين عالميًا، إضافةً إلى مجموعاتها الجديدة التي تتبع شروط التنمية المستدامة.

عرض أفضل المجموعات المصنوعة يدويًا

وستكون صالة العرض الجديدة مساحة مفتوحة حيث تستعرض العلامة منتجات حصرية ومحدودة اضافةً الى استخدامها لعرض المجموعات المسبق وإعادة إصدار القطع الأيقونية من تراث العلامة التي صممت خصيصاً لمحاكاة أجواء شارع التسوق الشهير مونتينابوليوني. وهذه العلامة السبّاقة في الابتكار والتنفيذ تسترعي انتباه عاشقات الموضة وأهمهنّ أوليفيا باليرمو التي أطلقت صيحة الحقائب الضخمة لهذا الموسم بتوقيع علامة تودز .

أمّا المنطقة الدائرية في الوسط ، فتمثّل قلب وروح البوتيك، حيث ستستخدم لبث الحياة في المتجر عبر شاشات عملاقة منثورة في أرجائها. على هذه الشاشات سيتمّ عرض الأفلام القصيرة عن المجموعات الحديثة والعروض القادمة، والحكايا خلف كلّ مجموعة تقوم العلامة في تصميمها وتنفيذها.

وتمثّل استوديوهات تودز العنصر الثالث ضمن أسلوب العلامة الجديد، إلى جانب المشهد الساحر لـTOD’S Apartment الكائنة في لندن واللمسة العصرية والأنيقة لمكتبة TOD’S في مشروع هودسون الحصري في مانهاتن.

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ولإضفاء مزيد من السحر على هذا الاستوديو، سيحظى الضيوف بالترحيب من راقصات الباليه القادمات من تياترو ألا سكالا، وهو المسرح الذي يجسد أسلوب الحياة الإيطالية وثقافتها القومية أكثر من أي مكان آخر.

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