"زارا" تشيد بالمصنوعات اليدوية المحلية والأقمشة والتدفق العضوي في "دبي مول"

افتتحت Zara متجرها الرئيسي الجديد في دبي مول، مركز التسوق الشهير المتواجد في مركز وسط المدينة في العاصمة. يعتبر المتجر الجديد، الذي تغير موقعه إلى دبي مول ، مثالاً حياً على قدرة الماركة المستمرة في صقل بصمة مبيعاتها، واختيار المؤسسات المتميزة في أبرز مناطق التسوق في العالم.

ومع وجود مساحة مبيعات تقدر بحوالي 5000 متر مربع في طابق واحد ، يوفر المتجر الرئيسي الجديد مجموعات كاملة للمرأة والرجل والأطفال . يتميز قسم الأطفال بتوفير منطقة كغرفة ألعاب وصالة عرض مدمجة بشاشة في الأرضية للألعاب التفاعلية وأثاث مخصص.

وصمم المكان بالكامل على شكل مروحة، مع منطقة مركزية تمتد لبقية المناطق المختلفة لخلق أجواء مميزة في أنحاء المتجر. وهنا نستذكر 5 صيحات مجوهرات رائجة من زارا يجب أن تكون في خزانتك.

وبفضل إلتزامه المدروس بالأشكال العضوبة، وتدفق سلسلة منحيات خالية من الحواف، يحاول المشروع المعماري الإشادة بعوالم الحرف، والأقمشة والمواد الأولية. يستمر هذا المظهر الجمال عبر كافة الشاشات في أنحاء المتجر، التي تبدو منحية بوضوح، وصمم المكان لتسهيل جولة الزبون داخل المتجر وخلق مساحات أكبر من الراحة والمرونة في المكان.

والإضاءة ذاتية، واختيار دقيق للملابس وإضاءاتها الخلفية. كما يسهم اختيار المواد في تشكيل هذا السرد الفريد، مع تدرج ألواح البني وظلال الحجر والزخارف البارزة.

كفاءة إيكولوجية وتجربة تسوق متكاملة

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قامت شركة انتديتكس بتأطير المتجر الجديد بكافة معايير البناء المستدام الأكثر صرامة. تماشيًا مع الاستراتيجية والالتزامات البيئية للمجموعة، فهي تقوم بتوفير الطاقة بنسبة 20% والماء بنسبة 40% مقارنة مع المتجر التقليدي بهذا الشأن.

لضمان تحقيق الكفاءة الإيكولوجية لمتاجرها والقدرة على الإيفاء بأهداف الاستهلاك المحددة، تبقي المجموعة كافة متاجرها تحت المراقبة عبر برنامج الكفاءة التابع للمجموعة الذي يتواجد في مقر مكاتبZara في أرتيكسو، لا كورنا.

ويعتبر متجر Zara الجديد في دبي مول مجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة من طرف العلامة التجارية لتعزيز تجربة التسوق الفريدة، حيث يتضمن المحاسبة الذاتية، ونقطة التجميع الآلي للطلبات عبر الإنترنت، ونظام إدراة غرف القياس الذكية، مصممة خصيصًا لتيسير دخول الزبون وشغله.

ويأتي المتجر الرئيسي الجديد بعد فترة وجيزة من انطلاق منصة Zara الإلكتروني في دبي، منذ مايو الماضي وعلى الموقع الإلكتروني المخصص، تقدم العلامة التجارية منتجاتها لزبائنها في دبي وإمارات عجمان والفجيرة والشارقة وأم القيوين مجموعة كاملة من الملابس النسائية والرجالية والأطفال التي تبيعها في متاجرها. في الوقت الحالي يمكننا توسيع تجربة التسوق عبر الإنترنت في متجر Zara الجديد في دبي مول بفضل توفير نقطة التجميع الآلي للمنشأة للطلبات عبر الإنترنت.

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