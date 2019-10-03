ألوان الملابس المناسبة لبشرة الفتيات منها الحيوية والمبهجة في مرحلة المراهقة

قد لا تتناسب جميع الألوان مع أزياء المراهقات في هذه المرحلة العمرية، وذلك لعدة أسباب، أولها صغر السن، بالإضافة إلى تمتعهن بملامح بريئة ورقيقة، وأيضاً يعتمد اختيار اللون المناسب للملابس على لون البشرة الخاصة بهن، حيث إن هناك بعض الألوان يمكن أن تعطيهن سحرًا خاصًا ومميزًا، ويبرز من أنوثتهن.

مصممة الأزياء "ياسمين خطاب" توضح بأن هناك بعض الألوان التي تتمتع بالحيوية والبهجة، تتناسب مع الفتيات في مرحلة المراهقة، إذْ يجب أن تكون الألوان بعيدة عن الألوان القاتمة وتميل بشكل كبير إلى الألوان الفاتحة، والمبهجة.

ألوان لجميع ألوان البشرة

وتابعت "خطاب"، أن الأحمر، الأبيض والأسود، وامتزاجها مع بعضها البعض، يمكن أن تتناسب مع جميع ألوان البشرة، وتتناسب أيضاً مع الفتيات في سن المراهقة.

ألوان تناسب البشرة البيضاء

أما بالنسبة للألوان الترابية مثل: الليلكي الغامق "الدارك موف"، الروز، السماوي والكحلي، أيضاً تتناسب مع جميع الفتيات في سن المراهقة، ولكن قد تختلف بحسب درجة لون البشرة، فقد نجد أن الفتيات ذوات البشرة البيضاء، تتكيف معهن جميع الألوان، ما عدا اللون البيج، والأصفر الباهت.

Advertisements

ألوان تناسب البشرة السمراء

وبالنسبة للفتيات ذوات البشرة البرونزية أو السمراء، فقد يتناسب معهن اختيار الألوان الفاتحة، مثل الأبيض، البيج، الروز، السماوي، الأسود، وهي ألوان تضفي جمالاً وأناقة على إطلالة الفتيات ذوات البشرة السمراء، ولكن لا تتلاءم مع لون بشرتهن الألوان القاتمة، كالحلي، البني، الزيتي، لذا عليهن الابتعاد عن ارتدائها.

قد يهمك ايضاً:

ارتدي العبايات ذات الألوان الفاتحة والعصرية لمناسبات النهار