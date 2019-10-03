كفتة اللحم بدقيق القمح فى دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- 500 جم لحم مفروم 1 بصلة متوسطة مفرومة نصف فلفل احمر مفروم نصف فلفل اصفر مفروم عود كرفس مقطع رفيع ملح وفلفل Advertisements بهارات 2 ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة دقيق قمح طريقة التحضير: - يخلط اللحم مع البصل والفلفل والكرفس ثم يضاف الدقيق والبهارات و يمزج الخليط جيدا حتى تتكون كرة لينة . - تشكل كرات صغيرة من اللحم . - يسخن الزيت فى مقلاة غير لاصقة و تقلى كرات اللحم في الزيت حتى تتماسك الكفتة و تقدم ساخنة.

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