دراسة: لقاح السل في الطفولة يقلل من الإصابة بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة حديثة أن لقاح السل فى مرحلة الطفولة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة.

وأوضحت الدراسة التى استمرت 6 عقود أن لقاح (BCG هو اللقاح الوحيد المعتمد للوقاية من السل (TB) - وهو مرض معد يحتمل أن يكون قاتلاً ويهاجم عادة الرئتين ، ونظرًا لأن مخاطر الإصابة بالسل منخفضة في الولايات المتحدة فلا يتم إعطائه للأطفال الأميركيين.

وقالت الدكتورة " نعومي آرونسون" مدير الأمراض المعدية في جامعة يونيفورميد سيرفسز فى ولاية ماريلاند الأمريكية إن المشاركين الذين تم تحصينهم بلقاح البي سي جي كان معدل الإصابة بسرطان الرئة لديهم بنسبة 2.5 ضعفا فى حين أن الذين تلقوا اللقاح النسبة منخفضة لديهم ، مؤكدة أن اللقاح يؤثر على الجهاز المناعي بطريقة ما وقد يوفر فائدة أكبر في الرئتين.

وقال أرونسون إن "استخدام لقاح بي سي جي في الطفولة "يمكن اعتباره للحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على مدى العمر".