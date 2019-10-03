جلابيات موضة شتاء 2020 بخامات ناعمة لإطلالة النهار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - الصبايا يبحثن دائما، بموديلات الجلابيات، عن التصاميم الأنيقة والمريحة، خاصة إن كنا نتحدث عن الإطلالات اليومية لمختلف المناسبات النهارية.

وبقدوم موسم شتاء 2020، يمكنك التألق بالكثير من التصاميم المختلفة التي بدأنا نشاهدها الآن من أشهر ماركات العبايات، اخترنا لك أجددها، لتتألقي بها في الموسم القادم.



الجلاليب البيليسيه الواسعة

الجلاليب البيليسيه الواسعة





موضة البيليسيه ستظل رفيقتك في الشتاء القادم، لكن هذه المرة ستكون بخامات واسعة أكثر، مع الاحتفاظ باللمسة الناعمة للموديلات.

وتناسب هذه العبايات أو الجلاليب الكثير من أجسام الصبايا، فهي لا تبرز عيوب الجسم، كما أنها عملية وأنيقة، اختاريها بألوان النود لإطلالة ناعمة في النهار.





العبايات السوداء بخامات الساتان الثقيلة

العبايات السوداء بخامات الساتان الثقيلة





من التصاميم الفخمة التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، هي العبايات بخامات الساتان الحادة، لأنها لا تمنحك الإحساس بالدفء فقط، بل إطلالة أنيقة وفخمة أيضا، خاصة مع التصاميم ذات اللسمات غير التقليدية، كالعبايه المُفرغة من الأطراف.

ونسقي مع هذه العباية دائما حجابا بسيطا ناعما، إما بدرجات النود، أو باللون الأسود من لون العباية. تناسب هذه الموديلات السيدة الثلاثينية والأربعينية، لتزيدها وقارا وفخامة.

الجلابية المخططة بخامات الكتان

الجلابية المخططة بخامات الكتان





الكتان لا يرتبط فقط بموسم الصيف، فالصبية تحتاج لهذه الخامات الناعمة حتى في الشتاء، ويمكنك اعتمادها مع لمسة خفيفة من الصوف أو القطن الثقيل لموسم الشتاء، كهذا الموديل للعباية المخططة من Sotrah Collection.

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جلاليب بسيطة مع أكمام واسعة

جلاليب بسيطة مع أكمام واسعة





موضة الأكمام الواسعة للجلابيات سوف نشاهدها أيضا بتصاميم أنيقة في شتاء 2020، خاصة أن موديلات الجلاليب هذه تبدو مريحة وعملية للسيدات، ويمكنك أيضا اعتمادها أثناء الذهاب للعمل، لإطلالتك اليومية.

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