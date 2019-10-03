جيجي وبيلا حديد تسيطران على أناقة أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة لموسم ربيع وصيف 2020 للأزياء الجاهزة شاهدنا عدد كبير من الاطلالات المميزة للنجمات والانفلونسرز اللذين حضروا العروض لكن لفتتنا بشكل خاص اطلالات الأختان جيجي وبيلا حديد ولاسيما في حفل CFDA الذي جرى على هامش أسبوع باريس للموضة حيث اختارتا اطلالات متناغمة جمعت بين الأناقة والعصرية على حد سواء، وكانت جيجي قد تألقت باللون البني أما بيلا فقد اختارت الأصفر واليك التفاصيل.



بيلا حديد في اطلالة باللون الأصفر

لوك عصري باللون الأصفر اختارته بيلا حديد



شاهدنا بيلا حديد Bella Hadid وقد اعتمدت اطلالة شبابية وجريئة باللون الأصفر كانت عبارة عن بدلة رسمية من فيفيان ويستوود Vivianne Westwod بتصميم لافت مؤلفة من جاكيت بليزر مع أكتاف بارزة وبنطلون خصر عالي بقصة أرجل واسعة وقد نسقت معه حذاء كعب عالي باللون الأصفر أيضاً ونظارات شمسية بتصميم شبابي.





جيجي حديد في اطلالة باللون البني

جيجي اعتمدت تنسيق باللون البني ذو طابع شبابي





أما جيجي حديد Gigi Hadid المعروفة باطلالاتها المميزة فقد اختارت لوك باللون البني بتصميم جمع بين الأنوثة والنمط الشبابي من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta وكان عبارة عن قميص من الشيفون نسقت معه بنطلون خصر عالي مزين بتعريقات من الأسفل وأكملت اللوك بحذاء كعب عالي أصفر ومجوهرات ذهبية ناعمة.



شاهدي كيف تألقت كلاً من بيلا حديد Bella Hadid وجيجي حديد Gigi Hadid في اطلالتين مميزتين وعصريتين على هامش أسبوع باريس للموضة لموسم ربيع وصيف 2020.



