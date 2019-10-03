اكسسوارات باللون الوردي لإطلالة مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - ما من شيء يمكن أن يضفي أناقة على إطلالة المرأة أكثر من قطع الاكسسوارات البسيطة التي تأتي لتمنح كلّ سيدة رونقاً خاصاً بها في إطلالاتها وفي مناسباتها، وحتى في الأيام العادية أو الخروجات اليومية مع الأصدقاء.

وعل مر الزمان حافظ اللون الوردي على صفته كالصديق الأقرب لقلب السيدات، فهو اللون الذي تختاره الفتاة من دون تردد عندما تعجز عن اختيار ما هو مناسب، ولذلك حافظت الاكسسوارات باللون الوردي على مكانتها في عالم الاكسسوارات.

وعلى اعتبار شهر أوكتوبر هو شهر التوعية حول سرطان الثدي، الذي يستخدم فيه الشرائط الوردية، سنقدم لك مجموعة من الاكسسوارات باللون الوردي لتختاري منها ما يناسب ذوقك.



حذاء رياضي من Jimmy Choo

حذاء رياضي بتصميم جذاب وملفت للنظر من Jimmy Choo



يعتبر هذا الحذاء الرياضي من Jimmy Choo واحد من أجمل الأحذية التي عليك اقتناءها في هذا الشهر، فقد جاء بتصميم عصري ملفت للأنظار كما تميّز بلونه الوردي الفاتح الذي تداخل مع اللون الأبيض، ناهيك عن حبيبات البرق التي زينته.

نرشح هذا الحذاء لصاحبات الإطلالة الكاجوال والعصرية.



نظارات شمسية من Chloé

نظارات شمسية باللون الوردي الناعم من Chloé



اذا كنت تعتقدين أن شمس الخريف أقل ضرراً على عيناك من شمس الصيف فأنت على خطأ، بل لها تأثيرات تشابه شمس الصيف وأكثر، لذا لا بد من اقتناء نظارات شمسية باللون الوردي تناسب أسلوبك، وهنا نرشح لك هذه النظارات من Chloé التي جاءت باللون الوردي بالكامل مع إطار ناعم باللون الذهبي.

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حقيبة يد من Dolce & Gabbana

حقيبة يد مميزة وصغيرة الحجم من Dolce and Gabbana



لا يمكن أن تنظري إلى هذه الحقيبة المميزة من Dolce & Gabbana إلّا وتلفت نظرك بشكل كبير، فقد جاءت بتصميم ناعم وبسيط تميز بوجود زينة باللون الذهبي في مقدمتها، تحتوي على شعار Dolce & Gabbana المميز.

فإذا كنت تبحثين عن حقيبة تناسب الإطلالات الرسمية والكاجوال معاً، هذه الحقيبة خيارك الأمثل.

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