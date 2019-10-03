"حكمت" مدربة فروسية: علمت ابني ركوب الخيل عشان يتحلى بأخلاق الفرسان

رفضت حكمت جمال، مدربة الفروسية، أن يمارس ابنها رياضة كرة القدم رغم مهارته بها، ولم تُغرِها شهرة لاعبيها، وفضلت رياضة الفروسية، للتحلى بأخلاق الفرسان، هذا الطريق الذى سلكته هى شخصيًا، حتى أصبحت مدربة خيول.

طبقت حكمت مقولة الصحابي عمر بن الخطاب: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" خلال تربيتها لابنها يحيى، البالغ من العمر 9 سنوات، فشب الطفل على حب ركوب الخيل منذ نعومة أظافره: "فكرت في تربية ابني بطريقة مختلفة، ورأيت في تعامل وأخلاق الفرسان نموذجًا يجب أن يحتذى به وهو في سن صغيرة، ليكتسب صفات الشجاعة والطيبة والقوة والهدوء وقوة الشخصية والثقة في النفس".

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بدأت حكمت في تدريب ابنها على ركوب الخيل منذ عام، وأعدت له برنامجًا لتطوير مهاراته، فيتدرب ثلاثة أيام أسبوعياً، يستغرق في كل مرة ساعتين، حتى اكتسب مهارة الاعتناء بالخيل، خاصة أن لها طقوسًا خاصة، بحسب حكمت: "يتم تدريبها بشكل دائم، وهناك اهتمام كبير بنظافتها ورعايتها بيطريًا، فتوجد شهادة بيطرية لكل حصان، بخلاف تحديد مواعيد لتناول الغذاء، وجبة الإفطار في السادسة صباحًا والغداء 12 ظهرًا والعشاء في السابعة مساء، ولا بد من الاستحمام بشكل يومى، وخاصة فى الصيف وتغطيتها في الشتاء".

وترى مدربة الخيل أن سياحة الخيول انتشرت منذ سنوات، وخلقت مهنًا جديدة، كما تعمل على تنشيط القطاع السياحي، والترويج للمدن السياحية بشكل لافت للنظر، خاصة مع زيادة نسب إشغالات الفنادق السياحية، والتى تعدت نسبة 85%.

وتنصح حكمت الأمهات بالاهتمام بأطفالهن، وإشراكهم في رياضات مفيدة مثل الفروسية، لتنشئة جيل قوى يتحلى بالشجاعة، والقدرة على تحمل المسؤولية.