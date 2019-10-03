مجموعة كلوي لربيع 2020.. غنيةٌ بالقطع المناسبة للارتداء اليومي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعد موضوع الاستدامة كلمة السر لهذا الموسم؛ إذ ستعقد شركة LVMH مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء لمناقشة التدابير البيئية، وأعلنت شركة Kering Group يوم الثلاثاء الماضي أن علامتها التجارية الشهيرة غوتشي ستعوّض كل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) المتبقية سنويًا من عملياتها الخاصة وسلسلة الإمداد بأكملها، لكن بالنسبة للمصممة ناتاشا رامزي ليفي، المديرة الإبداعية لعلامة كلوي، فإن الخطوة الأولى نحو الاستدامة هي كسر جنون إدمان الجديد، كما قالت وراء الكواليس.

وقالت عن نهج العودة إلى الأساسيات: "شعرت أن هذه لحظة جيدة لأقوم بإحياء الصور الظلية الأيقونية للعلامة في عرض واقعي يعكس إرث العلامة".

وكان مدرج العرض أيضًا خاليًا من الديكور باستثناء الأرضية البيضاء المضاءة ومقاعد الخشب الأشقر، وركزت في مجموعتها على قطع الخياطة الناعمة والفساتين المتدفقة.

وركزت الإطلالة الافتتاحية على الملابس القابلة للارتداء اليومي، وبالتحديد بلوزة كلوي الشهيرة من الكريب الأبيض الناعم ذات الياقة العالية والمنسقة مع بنطلون مقلم، حزام سلسل نحيف، أساور ذهبية وصنادل مكتنزة مريحة.

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وظهرت بدلة الشورت القصير هذا الموسم باللون الأزرق الفضي، مع بلوزة حريرية بياقة العنق العالية باللون الخوخي وبفتحة في الرقبة تكشف عظمة الترقوة.

كما تضمنت المجموعة السترات والجاكيتات العسكرية بخصر مرن مطاطي ضيق منسقة مع بناطيل وتنانير حريرية، والنتيجة إطلالات مفعمة بالأنوثة.

أعادت المصممة أيضًا إحياء الزّوج الرائع من بنطلون الكيلوتس المطوي من مجموعتها الأولى، والذي هو نوع من البنطلونات باللون الكاكي بطابع رومانسي، إلى جانب بنطلونات الجينز بالخصر العالي من السبعينيات، وقميص تشيرت موسمي جديد مستوحى من غلاف ألبوم موسيقي.

وشملت المجموعة أيضا تشكيلة من الفساتين القطنية المخرمة أو المطوية بطبعة أزهار مصغرة، بعضها أتى بأكمام جولييت إلى جانب قمصان الكاميسول الأنثوية والتنانير الطويلة بنقوش سهلة.