"المرأة الحديدية".. من هي فاطمة سامورا التي يهددها رئيس الزمالك؟

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا بشكل حاد على السنغالية فاطمة سامورا التى تشغل منصب السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تعمل حالياً سكرتيرا عاما للاتحاد الأفريقي "كاف" بشكل مؤقت خلال الفترة من أغسطس الماضى حتى يناير 2020 للتدقيق ومراجعة كل أنشطة الاتحاد الأفريقي ماليا وإداريًا.

وجاء هجوم رئيس الزمالك على فاطمة سامورا الملقبة بـ"المرأة الحديدية"، على هامش أزمة مباراة الفريق الأول في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهدد رئيس الزمالك "سامورا" قائلًا: "أنا بحذرك ومع احترامي ليكي ولشعب السنغال المحترم والأندية السنغالية معادا هذا الفريق، أنا عارف علاقتك برئيس الاتحاد الدولي (جياني إنفانتينو) كويس جدًا". جاء تهديد رئيس الزمالك، لـ"سامورا" على حد قوله، خوفًا من تدخلها في الأزمة وإنحيازها لبطل السنغال في القرار النهائي الذي سيعلن عنه الاتحاد الأفريقي يوم 8 أكتوبر الجاري.

وفي السطور التالية، تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن فاطمة سامورا:

- اسمها بالكامل فاطمة سامبا ضيوف سامورا، ومن مواليد عام 1962 في السنغال.

- تعتبر أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم وتسلمت منصبها في 13 مايو 2016، وقامت باستلام مهامها في 20 يونيو 2016، وذلك بعد اجتيازها اختبار فحص في يونيو 2016.

- فاطمة سامبا من أصول مسلمة.

- سامورا حاصلة على درجة الماجستير في اللغتين الإنجليزية والإسبانية من جامعة ليون، كما حصلت أيضًا على شهادة في العلاقات الدولية - التجارة الدولية من معهد الدراسات العليا المتخصصة في ستراسبورج في فرنسا.

- تتحدث فاطمة سامورا 4 لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية.

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- متزوجة ولديها ثلاثة أبناء

- كانت دوما توفر الدعم والتوجيه إلى فريق مكون من سبع وكالات مختلفة للأمم المتحدة وأكثر من 40 منظمة غير حكومية دولية التي تعمل في شرق تشاد وذلك للعمل مع اللاجئين من إقليم دارفور.

- في عام 1995 عملت في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في روما وشغلت وظيفة في قسم اللوجستيات.

- تم تعيينها ممثلة لبرنامج الأغذية العالمي والمديرة القُطرية في جمهورية جيبوتي بين 2000 و2005.

- تولت منصب منسقة مقيمة للأمم المتحدة وممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدغشقر من أكتوبر 2010 إلى يناير 2016.

- قبل تولي منصبها في الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت تتولى منصب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا.