قدوم فصل الخريف، تحدث العديد من التقلبات الجوية في نهاية اليوم، الأمر الذي ينذر باحتمالية الإصابة بفيروسات البرد، أو السخونية، نتيجة لتغير الطقس بين الحين والآخر.
وكان الدكتور، إسماعيل محمد استشاري أمراض الباطنة، قدم لـ "هن" نصائح لمواجهة تقلبات الجو.
طرق لمواجهة تقلبات الجو
تناول كوب ماء فاتر قبل النزول.
فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.
غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.
تناول ملعقة من عسل النحل.
تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على طبق السلطة الممزوج بالليمون أو تناول الفاكهة وخاصة البرتقال واليوستفندي والكيوي.
ارتداء الكمامة لتجنب العدوى واستنشاق الأتربة.
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