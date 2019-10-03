يعد البرتقال من أشهى الفواكه وأكثرها قيمة على مستوى العالم، حيث تكمن قيمته في عصيره اللذيذ واحتوائه على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين C، وغيرها من الفيتامينات الأخرى.

وإليك فوائد تناول البرتقال، بحسب مايو كلينيك.

- يفيد البرتقال في علاج العديد من الأمراض أهمها أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين.

- البرتقال يمنع تجلط الدم على جدران الأوعية الدموية.

- يحمي البرتقال السيدات من هشاشة العظام، بخاصة في سن اليأس نظرًا لأنه غني بعنصر الكالسيوم.

- يفيد البرتقال في التخلص من حالات الإمساك الشديد.

- يساعد البرتقال في القضاء على الأنيميا الحادة، حيث يعمل على رفع نسبة الحديد بالدم، كما أنه يعمل على تجديد الخلايا، وتنشيط الدورة الدموية.

- يفيد البرتقال في حالات الربو الحادة، والتهابات القصبة الهوائية.

- البرتقال يقي من خطر الإصابة بالسرطانات.

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- يفيد في علاج نزلات البرد ويعمل على خفض درجات الحرارة العالية المصاحبة للأنفلونزا والحمى، لاحتوائه على فيتامين C.

- يعد أفضل وسيلة للإقلاع عن التدخين، حيث يتناول المدخن برتقالة عند الإحساس برغبة ملحة في التدخين.

- يساعد على إلتئام الجروح، وشفاء الأمراض الجلدية.

- يقوي المعدة، والأسنان، ويعمل على تفتيت الحصوات في الجسم.

فوائد البرتقال للبشرة

- يفيد في الحصول على بشرة بيضاء.

- يستخدم للقضاء على آثار الحبوب والبقع الداكنة بالوجه.

- يستخدم أيضًا في إزالة الأوساخ من البشرة والجسم.

فوائد البرتقال للشعر

- يمنع تساقط الشعر نظرًا لاحتوائه على فيتامين "أ" الذي يغذي الشعر ويمنع تساقطه، كما أثبتت الدراسات أن الزيت المستخرج من قشر البرتقال غني بفيتامين "C".

- يغذي بصيلات الشعر من الجذور حيث ينصح الأطباء بتدليك فروة الرأس بزيت البرتقال لتنشيط الدورة الدموية وتغذية مسام الشعر والخلايا مما يساعد على نمو الشعر.