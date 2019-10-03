يفضل العديد من الأشخاص تناول حلوى ميني كرانشي بارز، نظرًا لمذاقها الشهي، وتبحث العديد من الأمهات وربات المنازل في ابتكار طرق مختلفة بين الحين والآخر لعملها. وإليك طريقة عمل ميني كرانشي بارز، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. المقادير شوكولاتة داكنة مذابة. 2 ملعقة زيت جوز هند. ثلاثة أرباع كوب حبوب أرز. مارشميلو. ماء دافئ. سبرنكلز صغيرة ملونة. شوكولاتة بيضاء. طريقة تحضير مينى كرانشي بارز - توضع كمية المارشميلو في حلة على النار مع ملعقة زيت جوز الهند وتقلب لتذوب. - تضاف حبوب الأرز إلى خليط الشوكولاتة. Advertisements - ترش قوالب الثلج السيليكون بالزيت ويوضع بها الخليط ثم توضع بالثلاجة. - تُضاف زيت جوز الهند إلى الشوكولاتة ويُحرَّك المزيج حتى تذوب بالكامل. - تغمس مكعبات حبوب الأرز والمارشميلو في الشوكولاتة المذابة وترش بالسبرنكلز. - توضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. - تقدم بالهنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ميني كرانشي بارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.