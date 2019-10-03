بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء تبحث السيدات عن كيفية إعداد وجبات خالية من الدسم حتى لا تزيد أوزانهن، ولعل اللازانيا من الأطباق الشهية التي يحبها الجميع ويتجنبنها في نفس الوقت كونها ثمينة.

ويقدم "هُن" طريقة عمل لازانيا لايت للشيف سالي فؤاد.

مقادير لازانيا لايت:

شرائح مكرونة.

كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم.

ملعقة زيت.

بصلة مبشورة.

نصف كوب صلصة طماطم.

لتر عصير طماطم.

ملح.

فلفل.

زعتر ناشف.

لورا بودرة.

اختياري.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

مقادير البشاميل:

1 ونصف لتر لبن خالي الدسم.

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5 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة زبدة.

ملح.

فلفل.

بصل بودرة.

2 كوب جبنة مبشورة قليلة الدسم.

ريحان طازج.

طريقة تحضير لازانيا لايت:

- شوحي البصل في الزيت، ثم ضيفي اللحمة المفرومة وعصجيها ثم تبلي بالملح والفلفل.

- ضيفي الصلصة وقلبيها جيدا ثم ضيفي عصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك، ثم ضيفي العسل والزعتر وقلبيهم جيدا.

-شوحي ملعقة من الدقيق في الزبدة، ثم ضيفي قليلا من اللبن قلبيهم جيدا حتى لا يتكتل.

- ضيفي باقي الدقيق في اللبن، وقلبيهم جيدا على البارد ثم ضيفيهم على الدقيق بالزبدة.

- قلبيهم جميعا وتبلي بالملح والفلفل والبصل البودرة.

- احضري البايركس وادهنيه بالزيت، ثم ضيفي مغرفة من العصاج بالصلصة.

- ضيفي طبقة من المكرونة الشرائح، ثم ضيفي طبقة من البشاميل ثم ضيفي طبقة أخرى من المكرونة.

- ضيفي العصاج وكرري هذه الخطوة حتى تملأي البايركس، ثم ضيفي البشاميل على الوجه والجبنة المبشورة اللايت.

- ادخليها الفرن حتى تمام النضج، وقدميها ساخنة وزينيها بالريحان.