طريقة عمل عصير الليمون بالصودا

عصير الليمون بالصودا من العصائر المرطبة، المنعشة للجسم، وخاصةً في درجات الحرارة العالية، تعرفي على طريقة تحضيره. مقادير عصير الليمون بالصودا عصير ليمون. صودا او مياه غازية بيضاء. Advertisements شربات نعناع. شربات فراولة. طريقة تحضير عصير الليمون بالصودا باستخدام خلاط كهربائي اخلطي عصير الليمون والصودا وشربات النعناع وشربات الفراولة. قدمي العصير باردا.

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