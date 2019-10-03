من المطبخ الياباني، جددي في أطباق النودلز والإندومي، وحضري لأولادك الرامن الياباني. مكونات الرامن الياباني كيس إندومي. مشروم مقطع. فلفل ألوان مقطع. بصل أخضر مقطع. فلفل أخضر. معلقة كبيرة شطة. مكعب مرقة دجاج‏. Advertisements بيضة‏. معلقة زيت سمسم‏. جزر مبشور. طريقة عمل الرامن الياباني قومي بغلي جميع الخضروات السابقة، في الماء على نار عالية. ضيفي الشطة، وقلبي جيدًا. ضيفي مرقة الدجاج وزيت السمسم ثم الإندومي، واتركيهما بضع دقائق حتى النضج. اخفقي البيضة وضعيها فوق الخليط على النار، ثم ارفعيهما من على النار.

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