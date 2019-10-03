قد يلجأ الأطباء إلى الطلق الصناعي لإتمام عملية الولادة، من خلال التدخل الطبي حرصًا على سلامة السيدة نتيجة الاحتفاظ بالجنين داخل الرحم أكثر من اللازم، وغيرها من الأسباب الطبية التي تستوجب حقن الأم بحقنة الطلق الصناعي.

وتقدم "هُن" فوائد وأضرار الطلق الصناعي، وفقًا نقًلا عن الموقع الطبي "WebMD":

أولا أضرار ومخاطر الطلق الصناعي؟

-قد يتعرض الجنين لمشاكل في التنفس وتؤدي للوفاة، نتيجة أن جهازه التنفسي صغير ولا يعمل بصورة طبيعية.

-في بعض الحالات يحدث تمزق للرحم في حال حدوث تقلصات شديدة في الحمل الصناعي، ولكن ذلك نادر الحدوث.

-عادة ما يولد أطفال الطلق الصناعي بوقت مبكر أي ما بين الأسبوع الـ 37- 39 من الحمل، هذا الأمر قد يكون خطيراً على الأطفال ويعرضهم لمشاكل في التنفس.

-قد يحدث نزيف حاد للأم نتيجة حدوث الانقباضات الكثيرة.

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-قد يتعرض الطفل لخطر الإصابة بالعدوى، إذ أن تمزق الكيس السلوي دون الولادة الفورية يعرض الجنين لخطر الإصابة بالعدوى.

-من الممكن نتيجة حدوث الانقباضات الحادة الناتجة عن الطلق الصناعي، قد تسبب ذلك في انفصال المشيمة المبكر عن جدار الرحم.

ثانيا فائدة الطلق الصناعي:

-في بعض الحالات يكون هو الحل الأمثل للحفاظ على حياة الأم والجنين، حيث يتطلب الأمر ولادة فورية وعاجلة.

-في بعض الحالات يساعد في فتح عنق الرحم، بشكل يسمح بمرور الجنين بطريقة طبيعية.

-يساعد في تحفيز عملية الولادة الطبيعية ومساعدة الأم والجنين.