الثوم من أهم المكونات في المطبخ، حيث أننا لا نستطيع التخلي عنه في معظم الوصفات والأكلات، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة حفظ الثوم وتخزينه، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

اختاري الثوم الناشف، غير كامل النضج، إذا كنتي تنوين تخزينه صحيح، أي غير مفرم.

أما إذا كنتِ تنوين تخزينه مفروم، إذا عليكِ شرائه كامل النضج أي ذو عيدان خضراء.

طريقة تخزين الثوم المفروم

قشري الثوم، ثم افرميه.

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ضعي ملعقة من الملح على الثوم المفروم المراد تخزينه، واخلطيهم معًا جيدًا.

ثم ضعي الخليط في وعاء زجاجى واحفظيه في الفريزر.

ويمكنك اتباع طريقة أخرى وهي:

قشري الثوم، ثم افرميه.

ضعي بعض الزيت على الثوم المفروم المراد تخزينه، واخلطيهم معًا جيدًا.

ثم ضعي الخليط في وعاء زجاجي واحفظيه في الفريزر.

يمكنك فرم الثوم مع فلفل حار، كما يمكنك فرمه مع فلفل رومي أحمر وأخضر، وهذا حسب الرغبة.