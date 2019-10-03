الامارات | البوت يكتسي بالمخمل وألوان زاهية

شكرا لقرائتكم خبر عن البوت يكتسي بالمخمل وألوان زاهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي البوت موسم الشتاء المقبل بالمخمل ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالفخامة والأبهة.

ويكسو المخمل هذا الموسم البوت ذا الأربطة وبوت الكاحل بصفة خاصة، سواء كان البوت ذا مقدمة مدببة أو مستديرة أو ذا كعب عال أو كعب ضخم.

ويطل البوت المخملي هذا الشتاء بألوان زاهية كالأحمر والأحمر بلون البوردو والوردي إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن، كما تتألق بعض الموديلات بالنقوش كنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة.