الامارات | بلوفر الرقبة العالية يتخلى عن طابعه المتحفظ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتخلى البلوفر ذو الرقبة العالية في خريف/شتاء 2019/2020 عن طابعه المتحفظ، ويطل بوجه أكثر جاذبية ليمنح المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار. وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يتخلى هذا الموسم عن الألوان الأحادية المحايدة كالبيج والكريمي والأسود، ليتحلى بالنقوش الجذابة كنقوش الزهور الحالمة ونقوش جلود الحيوانات الجريئة والتقليمات ذات الطابع الهندسي والنقوش المجردة ذات الطابع الفني. وأضاف أن البلوفر ذا الرقبة العالية يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية بفضل تنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن ارتداؤه تحت جاكت أو فستان، أو بشكل مستقل مع سروال جينز على سبيل المثال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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