الامارات | طبيب عيون: ارتداء العدسات لمدة طويلة.. خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عيون: ارتداء العدسات لمدة طويلة.. خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب العيون الألماني فرانك هولتس إن ارتداء العدسات اللاصقة، خصوصاً الطرية، يرفع خطر الإصابة بالتهاب العين. وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن العدسات اللاصقة تُصيب العين بالجفاف، ومن ثم لا تجد البكتيريا والجراثيم صعوبة في التوغل داخل العين.

ويرتفع خطر الإصابة بالتهاب العين أيضاً في حال عدم استقرار العدسات بشكل جيد أو ارتدائها لمدة طويلة للغاية أو في حال وجود اتساخات عليها.

وتتمثل أعراض التهاب العين في الاحمرار والحكة والحرقان وزيادة إفرازات الدموع والشعور بوجود جسم غريب وتدهور الرؤية. وهنا يجب استشارة طبيب العيون فوراً للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

وللوقاية ينبغي تنظيف العدسات اللاصقة بانتظام بواسطة محلول العناية، مع مراعاة عدم ارتدائها لمدة طويلة؛ إذ ينبغي خلعها ليلاً.