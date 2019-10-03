الامارات | الجاكت الفرو يطل XXL

شكرا لقرائتكم خبر عن الجاكت الفرو يطل XXL والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع الجاكت الفرو على عرش الموضة النسائية في شتاء 2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت مجلة إيلي الألمانية أن الجاكت الفرو يطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس XXL، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الفرو يكتسي بألوان هادئة كالبيج والأخضر الداكن، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر البوردو. ويتناغم الجاكت الفرو بقصة XXL مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وبوت الكاحل «أنكل بوت». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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