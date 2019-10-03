بطريقة بسيطة.. هكذا تصلح أرضية الباركيه بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن أن تتلف الأرضيات الباركيه المطلية بالورنيش جراء الخدوش الصغيرة والانبعاجات ولكن غالبا هذه ما تكون المشكلات التي يمكن أن تحلها بنفسك بدلا من اللجوء لمتخصص.

ولحل المشكلة يجب أولا إزالة الأوساخ المحشورة في الانبعاج وفي المنطقة المحيطة. ثم قم بإذابة الشمع الملون وامزجه ليلائم لون الخشب.

ثم املأ الانبعاج النظيف بالشمع المذاب. وزل أي شمع زائد بسكين صغير. ويمكن إزالة الشحم عن المنطقة التي تم إصلاحها وغلقها مجددا بقلم ورنيش نظيف.

وبعد خمس دقائق من المفترض أن تكون المنطقة قد جفت. ثم يمكن استخدام سنفرة لتلمع الأرض مجددا.