محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمكن أن تتلف الأرضيات الباركيه المطلية بالورنيش جراء الخدوش الصغيرة والانبعاجات ولكن غالبا هذه ما تكون المشكلات التي يمكن أن تحلها بنفسك بدلا من اللجوء لمتخصص.
ولحل المشكلة يجب أولا إزالة الأوساخ المحشورة في الانبعاج وفي المنطقة المحيطة. ثم قم بإذابة الشمع الملون وامزجه ليلائم لون الخشب.
ثم املأ الانبعاج النظيف بالشمع المذاب. وزل أي شمع زائد بسكين صغير. ويمكن إزالة الشحم عن المنطقة التي تم إصلاحها وغلقها مجددا بقلم ورنيش نظيف.
وبعد خمس دقائق من المفترض أن تكون المنطقة قد جفت. ثم يمكن استخدام سنفرة لتلمع الأرض مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة بسيطة.. هكذا تصلح أرضية الباركيه بنفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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