مطبخ في "دسوق" لإطعام 300 أسرة مجانًا بشكل أسبوعي

حمل 4 شباب مسئولية مساعدة الفقراء، في مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفرالشيخ، حيث أطلقوا عدة مبادرات تدعو لمساعدة غير القادرين، من بينها "مطبخ سواعد الإطعام بدسوق"، بهدف توزيع وجبات مجانية على 300 أسرة بشكل أسبوعي، وهذا بعد حصر الأسر وإعداد كشوف بأسماء الأكثر احتياجًا من بينهم، مطالبين القادرين بتقديم الدعم، سواء المادي أو المعنوي، متمثلًا فى إعداد الوجبات.

"ساعدونا بدعم مادي، اشتراك شهري أو أسبوعي، بأقل مبلغ بس تداوموا عليه، أو بمواد غذائية شهرية أو أسبوعية مثل أرز وزيت ومكرونة وسكر ولحوم وفراخ وخضار وسمن، لعمل وجبات للفقراء كل يوم جمعة"، لافتة وضعها محمود أبوالحسن وميادة مصطفى ولمياء سعيد ورضا أبوالورد، أمام وحدة سكنية اتخذوا منها مقرًا لجمعيتهم الخيرية التي تحمل اسم "الطريق إلى الله" بمدينة دسوق، لدعوة الأهالي للتبرع لإطعام الفقراء، بعدما افتتحوا مطبخهم.

وقالت لمياء عن مبادرة الإطعام: "وجدنا أن أفضل الطرق لمساعدة الأهالي هو توزيع طعام مجاني، وافتتحنا مطبخًا لأول مرة في دسوق، هدفه تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة، التي لا تجد ما يُطعمها، وبدأنا في جمع التبرعات وإعداد الوجبات وتغليفها وتوزيعها في سرية تامة، ويعمل في المطبخ شباب متطوع، هدفه التجارة مع الله، وتوظيف وقته في عمل الخير".

مكونات الوجبات المجانية، عبارة عن لحوم وخضراوات وأرز ومكرونة وسلطات وفواكة بأنواعها المختلفة، وهذا وفقًا لرضا أبوالورد، متابعا: "الناس قلوبهم مليانة خير، وطالبناهم بترشيد الاستخدام، والتبرع بما يفيض عنهم، لمساعدة غيرهم من أصحاب الظروف الصعبة، ونقوم باستمرار بحصر الأسر المحتاجة، ونوزع وجبات عليها، وفقاً لعدد أفرادها كل يوم جمعة، ونحلم بالوصول إلى 100 أسرة، وإنشاء مطبخ في كل مناطق كفر الشيخ لإطعام الفقراء".