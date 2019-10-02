نشرت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة غريبة، حيث غيَّرت لون شعرها من الأصفر إلى الـ"تركواز".
كما قصَّرت الفنانة شعرها عن ذي قبل، لتظهر بـ"نيو لوك" مُلفت وجديد.
ولاقت هذه الصورة إعجاب الكثيرين من متابعي بوسي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجدير بالذكر أن آخر المهرجانات التي شاركت بها بوسي شلبي كان مهرجان الجونة السينمائي، الذي عُقد ختامه يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي بشعر "تركواز" في أحدث إطلالالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.