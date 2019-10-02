بوسي شلبي بشعر "تركواز" في أحدث إطلالالتها

نشرت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة غريبة، حيث غيَّرت لون شعرها من الأصفر إلى الـ"تركواز".

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كما قصَّرت الفنانة شعرها عن ذي قبل، لتظهر بـ"نيو لوك" مُلفت وجديد.

ولاقت هذه الصورة إعجاب الكثيرين من متابعي بوسي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجدير بالذكر أن آخر المهرجانات التي شاركت بها بوسي شلبي كان مهرجان الجونة السينمائي، الذي عُقد ختامه يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الماضي.