رضوى الشربيني تتوعد مصطفى أبو تورتة: "هتزعل وهاتجيب ناس تزعل"

لم تمر واقعة، الشاب مصطفى الذي ترك خطيبته بحفل الخطبة، الشهيرة بواقعة مصطفى أبو تورتة، مرور الكرام على الإعلامية، رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" بقناة "سي بي سي سفرة".

ودونت "الشربيني" عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، قائلة: "مصطفي_أبو_تورتة‬⁩ ده أنت هتزعل وهاتجيب ناس تزعل معاك ومش خساره فيك حلقه بكرة".

الأمر الذي رجحه البعض، بكون المذيعة ستتحدث عن الواقعة في أقرب حلقاتها.

قصة مصطفى أبو تورتة

روت فتاة تُدعى نهال تفاصيل ما حدث، لها في منشور، أمس، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن خطيبها المدعو مصطفى خدعها هو وأهله، حيث ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة هو وأهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك.

وعلّق مصطفى على المنشور قائلا، "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية".

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قريبة العروس تكشف الكواليس

كشفت "ريماس"، زوجة خال العروس نهال، الشهيرة بعروسة مصطفى أبو تورتة، لـ "هن" عن كواليس الخطبة، التي انتهت بتعذر العريس وهروبه من الحفل، قائلة: "كل الحكاية إن نهال مردتش توري أمه أو أخته فستان الخطوبة، وقالتلهم نخليها مفاجأة، من وقتها زعلوا لكن كنا فاكرين الموضوع هيعدي".

وحول ما حدث بعد الحفل، وسبب نشر "نهال" قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت زوجة خالها، "بعتلها ريكورد بصوته يقولها حلو القلم السخن اللي ادتهولك ده، عشان تزعلي أمي وأختي تاني، وتطلبوا طلبات كتير كأنها سبوبة"، مؤكدة أن هذا الفعل هو ما أثار غضب الفتاة بشدة وقررت رواية قصتها أمام الجميع.

وأرسل مصطفى، للفتاة رسائل عدة بعدما نشرت قصتها، موضحا فيها أن سبب فعلته هو "طلبات أهلها الخاصة بالزواج والمبالغ فيها".

وحاول "هن" التواصل مع مصطفى لكنه لم يستجب.