الذهبي والأسود مزيج يرسم فخامة المجوهرات

القاهرة - لايف ستايل
ما من شيء قادر على لفت أنظار السيدات أكثر من قطع المجوهرات الفاخرة.
تلك القطع الصغيرة التي تلمع وتشعّ أمام أعيننا تتمكن من استقطاب أنظارنا
جميعاً ولفت الانتباه إليها.
وبالطبع، جميعنا نعلم أن الإطلالة لا تكتمل من دون إضافة المجوهرات
الفاخرة التي تحدد هوية السيدة وأسلوبها في انتقاء الأزياء والمجوهرات،
ولهذا تقدم العديد من دور المجوهرات العالمية، قطعاً مميزة في بداية كلّ
موسم لتنتقي منها ما يناسبك.
لخريف 2019، دعينا ننصحك بالمجوهرات التي تلونت باللونين الذهبي والأسود،
فهذان اللونين قادران على منح إطلالتك فخامة حتى لو كان كلّ منهما على
حدى، فما بالك اذا دُمجا سوياً.
أقراط بتصميم القلب من Oscar de la Renta
وعلى هذا الأساس اعتمدت العديد من دور المجوهرات العالمية على تقديم
قطعها باللونين الأسود والذهبي، فلفتت نظرنا بشدة الأقراط من Oscar de la
Renta التي جاءت بتصميم القلب وبحجم كبير، حيث تداخل الأسود مع الذهبي
بأسلوب مبهر.
ننصحك بتجربتها مع الفساتين الرسمية المزينة بالشكّ، لأنها ستمنحك إطلالة
فاخرة، واختاري معها حذاء باللون الذهبي.
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