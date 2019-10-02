فوائد الكركم السحرية للشعر

لتحلي مشاكل شعرك اللامتناهية بشكل نهائي، عليكِ بمسحوق الكركم السحري،

واليوم سنوافيكِ بفوائد الكركم السحرية للشعر إضافة إلى خلطاته الطبيعية

المفيدة.

للكركم العديد من المسميات منها الورص أو أصابع صفر أو الهرد أو الخرقوم،

وينتمي الكركم إلى الفصيلة الزنجبيلية، حيث يتم غلي الجذور بعدها تجفف في

أفران درجتها عالية وتطحن لنحصل على بودرة الكركم المشهورة بشكل كبيرة

باكستان والهند.

فوائد الكركم الصحية للجسم

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإسهال، وعسر الهضم، وديدان البطن والنفخة.

يعالج العديد من أنواع الإلتهابات مثل التهابات الرئة والمفاصل والشعب الهوائية.

يساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطانات.

يعالج مشاكل الكبد واضطرابات المرارة.

يعالج الزهايمر والإكتئاب.

يسهم في تخفيف الوزن.

يخفف الصداع.

يعالج أمراض القلب والإلتهابات الناتجة عن التهابات السكري والتهابات المفاصل.

يخفف حب الشباب ويمنع ظهوره.

يخلص البشرة من الجفاف.

ينظم عملية إفراز الزيوت في البشرة.

يقلل من ظهور التجاعيد.

يزيل السموم من الجسم وينظف الكبد.

يقوي مناعة الجسم.

يخفف آلام الدورة الشهرية.

يخفف أعراض الربو.

يمنع الإنفلونزا ونزلات البرد.

يخفض الكوليسترول في الدم.

يقضي على الديدان الطفيليلة.

يعالج الأنيميا.

يخفف تأثير الأدوية المانعة للحمل.

يخفض درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالحمى.

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