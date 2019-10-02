اتيكيت السفر على متن الطائرة والقطار

من الضروروي الاطلاع على اتيكيت السفر على متن الطائرة، حيث نُقابل

أناسًا لا تربطنا بهم أيَّة صلة مسبقًا. ولذا، يجب الالتزام ببعض القواعد

في هذا الإطار، قواعد الاتيكيت للحفاظ على حضورك المهذَّب أثناء الرحلة

بالطائرة.

اتيكيت السفر على متن الطائرة

لا بدّ من الانتباه، عندما ترغبين في أن تميلي بمقعدك للوراء، حتَّى لا

تزعجي من يجلس خلفك

• يجب التعامل مع المسؤولين بالمطار بلطف، من خلال التقيُّد بشرط حمولة

الحقائب، من دون مجادلة الموظَّف بخصوص الوزن الزائد، وعدد الحقائب

المسموح به، منعًا لتضييع أوقات الآخرين.

• من الضروري الحرص على ارتداء لباس مريح ونظيف، خصوصًا إذا كانت فترة سفرك طويلة.

• لا بدَّ من الالتزام بتعليمات وإرشادات المضيفات، على متن الطائرة،

منعًا من التسبُّب بالإحراج.

• يُفضَّل تطبيق عطر خفيف لا يتسبَّب بالصداع أو الحساسيَّة للجالس إلى جوارك.

• يجب التحلِّي بالأخلاق، والتصرُّف بصورة لائقة، سواء كنتِ في درجة رجال

الأعمال، أو الدرجة الاقتصاديَّة.

• يجب الالتزام بالجلوس في المقعد الخاصّ بك، وإذا كنت من ذوي الحركة

الزائدة لا تجلسي بالقرب من نافذة الطائرة.

• لا بدَّ من الانتباه، عندما تريدين أن تميلي بمقعدك للوراء، حتَّى لا

تزعجي من يجلس خلفك.

• لا مانع من خلع حذائك، شريطة أن تضعيه تحت الكرسي الخاصّ بك.

• يجب تناول الطعام، بوساطة الشوكة والسكِّين، من دون إصدار أصوات مزعجة

أثناء القضم.

• من الضروري ضبط أطفالك، مع تقديم وسائل الترفيه إليهم، تلافيًا لئلا

يقومون بالصراخ والبكاء، ممَّا يُزعج الركاب الآخرين.

• يمكن الطلب إلى المضيفة تبديل مكانك، في حال أزعجك صوت شخير من يجلس بجانبك.

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