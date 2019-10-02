مجموعة أزياء Givenchy لربيع وصيف 2020 في أسبوع في باريس

عرضت مصممة الأزياء Clare Waight Keller مجموعة بعنوان "NY Paris 1993"،

والتي قدمتها خلال عرض أزياء جيفينشي Givenchy لربيع وصيف 2020 في أسبوع

الموضة في باريس، وهي نظرة إلى الوراء في لحظة معينة من الزمن في

التسعينيات، عندما بدأت مصممة الأزياء العمل في مجال الأزياء مع Calvin

Klein و Ralph Lauren وكانت تتنقل بين نيويورك وباريس، حيث كانت تتذكر

التناقض بين مدينتي الأزياء في الطريقة القاسية والقليلة التي ترتديها

النساء اللائي يرتدين ملابسهن في نيويورك مقابل بقايا الثمانينات التي

مازالت تحدث في باريس.

جلبت Waight Keller كل الحرية التي تحتاحها إلى مدرج العرض ، مما أعطى

المرأة الثقة والجاذبية.

كان هناك مجموعة من الجينز المصبوغ، والبلوزات الحرير الجذابة مع مجموعة

من الفساتين والجامبسوت والبدل الرسمية المميزة.

كانت المجموعة تحتوي على تشكيلة من الجينز منها الممزق والذي جاء على

هيئة بنطال واسع وشورت قصير، و مجموعة مميزة من التنورات الجينز الطويلة

ذات القصات المختلفة، وفستان بشكل مميز بلونين الفاتح و الغامق من

الجينز.

اعتمدت Waight Keller في مجموعتها على الخامات اللينة والمميزة والتي

تتضمن التافتاه والحرير الملون، وأيضاً الجلد بمجموعة مميزة من التنورات

والبلوزات بألوان مختلفة